Сторонников украинских националистов задержали за подготовку теракта на Ставрополье | 360°

28 октября 2022, 09:49
Сторонников украинских националистов задержали за подготовку теракта на Ставрополье
ФСБ: сторонники украинских националистов готовили теракт в Ставропольском крае
Четверых сторонников украинских националистов задержали в Ставропольском крае за подготовку теракта. О предотвращении преступления сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленники являются сторонниками идеологии националистических организаций Украины. Установлено, что задержанные собирались устроить теракт на административном объекте региона.
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Против сторонников националистов возбудили дело по статье о террористическом акте (205 УК РФ). Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
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Один из них рассказал на допросе, что он и его сообщники разделяли идеологию и взгляды запрещенного в РФ националистического полка «Азов»*, «восхищались их действиями в Мариуполе» и хотели бы принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При обысках у преступников обнаружили большое количество оружия, взрывчатые вещества.
* «Азов» — украинское националистическое вооруженное формирование, признано в РФ террористической организацией и запрещено.
ФСБ
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