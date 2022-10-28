Сторонников украинских националистов задержали за подготовку теракта на Ставрополье | 360°

Криминал 28 октября 2022, 09:49 Сторонников украинских националистов задержали за подготовку теракта на Ставрополье ФСБ: сторонники украинских националистов готовили теракт в Ставропольском крае РИА "Новости"

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Четверых сторонников украинских националистов задержали в Ставропольском крае за подготовку теракта. О предотвращении преступления сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники являются сторонниками идеологии националистических организаций Украины. Установлено, что задержанные собирались устроить теракт на административном объекте региона.

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Против сторонников националистов возбудили дело по статье о террористическом акте (205 УК РФ). Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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Один из них рассказал на допросе, что он и его сообщники разделяли идеологию и взгляды запрещенного в РФ националистического полка «Азов»*, «восхищались их действиями в Мариуполе» и хотели бы принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При обысках у преступников обнаружили большое количество оружия, взрывчатые вещества.

* «Азов» — украинское националистическое вооруженное формирование, признано в РФ террористической организацией и запрещено.