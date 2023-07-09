Происшествия 09 июля 2023, 17:54 Диверсия на станции Пемба задержала поезд Йошкар-Ола — Санкт-Петербург Shot: релейный шкаф сожгли на железнодорожной станции Пемба в Марий Эл РИА «Новости»

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Неизвестный поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Пемба в Республике Марий Эл. Диверсия привела к задержке пассажирского поезда, следовавшего из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, проникнувший на станцию злоумышленник попытался взломать двери еще двух технологических шкафов, но справился только с третьим, который поджег.

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Возгорание в служебном помещении заметил дежурный. Он вызвал на место пожарных и полицию.

Сейчас республиканские правоохранители разыскивают злоумышленника. После поимки ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В минувшую субботу, 8 июля, пресс-служба Северной железной дороги сообщила о поджоге двух релейных и одного аккумуляторного шкафов на станции Балакирево во Владимирской области.

В результате действия злоумышленника произошла задержка в движении пригородных электричек и поездов дальнего следования на период от 10 до 30 минут.