Происшествия 08 июля 2023, 16:52 Релейные шкафы сгорели на станции Балакирево Владимирской области СЖД заявила о поджоге аккумуляторного и релейных шкафов на станции во Владимирской области РИА «Новости»

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Неизвестные подожгли два релейных и один аккумуляторный шкаф на станции Балакирево во Владимирской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировали в 01:50 в ночь на субботу, 8 июля.

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«Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — заявили в пресс-службе.

В результате противоправных действий на период от 10 до 30 минут задержались несколько пригородных электричек и поездов дальнего следования. Сейчас движение на Северной железной дороге продолжается по расписанию. Все работает в штатном режиме.

Telegram-канал Baza уточнил, что на станции Балакирево в помещении с пострадавшими шкафами нашли стамеску, две пробки от пятилитровых пластиковых бутылок и коробку со спичками.

В конце июня транспортная полиция Москвы сообщила о задержании подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов на перегоне станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская. Фигуранты дела признались, что на преступление они пошли ради денег.