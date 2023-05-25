Происшествия 25 мая 2023, 10:47 Диверсанты уничтожили железнодорожное оборудование под Магнитогорском Shot: неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге под Магнитогорском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге в 20 километрах от Магнитогорска в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, ЧП произошло на участке в 20 километров от города. Поздно ночью электромеханик обнаружил горящие релейные шкафы рядом с перегоном Магнитогорск-Грузовой-Куйбас. Устройства отвечали за блокировку движения поездов, централизацию и сигнализацию.

Реклама

Неизвестные сломали замки на шкафах, облили оборудование воспламеняющейся жидкостью и подожгли, оно сгорело полностью. Рядом с местом нашли бутылку с маслянистым веществом.

В результате диверсии никто не пострадал, задержек поездов не произошло. Правоохранительные органы начали розыск диверсантов.

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег два релейных шкафа под Красноярском, из-за происшествия пострадавших нет.