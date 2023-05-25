25 мая 2023, 08:41
Неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге под Красноярском
Telegram-канал Shot: сгорели два релейных шкафа на железной дороге под Красноярском
Неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге в Красноярском крае. Об этом написал Telegram-канале Shot.
«Новая диверсия на железной дороге: сгорели два релейных шкафа под Красноярском», — уточнил канал.
Реклама
По его данным, ЧП произошло на станции Бугач около 4:00. Неизвестный вскрыл и затем поджег два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки.
На месте диверсии нашли пустую пачку из-под сигарет, литровую бутылку с жидкостью, перчатку и фрагменты оборудования шкафа. Правоохранители также зафиксировали свежие следы шин легкового автомобиля. Похоже, злоумышленник уехал на машине.
Из-за происшествия поезда не задержали. Диверсанта ищет полиция.
В воскресенье, 21 мая, шесть поездов задержали из-за поджога релейного шкафа в Подмосковье. Ранее релейные шкафы подожгли на железной дороге в Казани.
Поезда
Реклама
Реклама