Происшествия 25 мая 2023, 08:41 Неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге под Красноярском Telegram-канал Shot: сгорели два релейных шкафа на железной дороге под Красноярском Unsplash

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Неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге в Красноярском крае. Об этом написал Telegram-канале Shot.

«Новая диверсия на железной дороге: сгорели два релейных шкафа под Красноярском», — уточнил канал.

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По его данным, ЧП произошло на станции Бугач около 4:00. Неизвестный вскрыл и затем поджег два релейных шкафа системы сигнализации, централизации и блокировки.

На месте диверсии нашли пустую пачку из-под сигарет, литровую бутылку с жидкостью, перчатку и фрагменты оборудования шкафа. Правоохранители также зафиксировали свежие следы шин легкового автомобиля. Похоже, злоумышленник уехал на машине.

Из-за происшествия поезда не задержали. Диверсанта ищет полиция.

В воскресенье, 21 мая, шесть поездов задержали из-за поджога релейного шкафа в Подмосковье. Ранее релейные шкафы подожгли на железной дороге в Казани.