Происшествия 26 мая 2023, 09:59 Диверсанты сожгли релейный шкаф на ж/д станции в Санкт-Петербурге Shot: релейный шкаф сожгли на ж/д станции в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Релейный шкаф сожгли на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал Shot. По данным источника канала, диверсанты совершили преступление на станции Дачное, на перегоне Боровая — Лигово.

По информации Shot, шкаф сожгли 25 мая около 15:00. Дежурный обнаружил следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов, а на оборудовании были следы гари.

Там же нашли зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковка от зубной пасты, уточнил источник Shot.

С релейного шкафа сняли отпечатки пальцев. На место вызвали сотрудников экстренных служб. Сейчас причастных к диверсии ищут.

Накануне стало известно о поджоге двух релейных шкафов на железной дороге в 20 километрах от Магнитогорска в Челябинской области. По данным Shot, электромеханик поздно ночью обнаружил горящие релейные шкафы рядом с перегоном Магнитогорск-Грузовой — Куйбас.