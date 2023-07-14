14 июля 2023, 07:44
Диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области — СМИ
Shot: два диверсанта подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области
Полицейские задержали двоих диверсантов за поджог релейных шкафов на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, электромеханик обнаружил сгоревший релейный шкаф на участке между Кировом и Чухломинским накануне днем. Внутри него выгорели провода. Это оборудование контролировало ограничение скорости движения поездов, расстояние до конца участка и разрешенную скорость движения. Неподалеку обнаружили еще один сгоревший релейный шкаф, но он на движение составов не влиял. На месте происшествия нашли перчатки и две крышки со следами легковоспламеняющейся жидкости.
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Полицейские задержали двух злоумышленников, причастных к поджогу, в Кирове. Ими оказались ранее судимые за угон автомобиля и кражу мужчины. На допросе они признались, что действовали по инструкции из мессенджера. За поджог им обещали по 15 тысяч рублей.
Подобный случай произошел 9 июля на железнодорожной станции Пемба в Республике Марий Эл. Диверсия привела к задержке пассажирского поезда, следовавшего из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. Злоумышленника ищут.
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