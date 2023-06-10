Происшествия 10 июня 2023, 23:25 Директора цирка-шапито задержали после обрушения трибуны со зрителями в Ленобласти СК: директора цирка-шапито задержали в Ленобласти после обрушения трибун с детьми РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после обрушения трибун в цирке-шапито. Об этом сообщила пресс-служба областного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 10 июня в поселке Лесколово Всеволожского района во время представления в цирке-шапито «Малибу» обрушилась трибуна. На представлении присутствовали 150 человек. По предварительным данным, пострадали двое детей — шести и восьми лет, которых забрали в больницу.

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Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В рамках расследования они задержали директора цирка. В ближайшее время криминалисты проведут следственные действия с его участием. В ведомстве подчеркнули, что намерены установить все обстоятельства, которые привели к происшествию

Правительство Ленинградской области сообщило, что в результате обрушения трибун цирка-шапито пострадали пять детей и двое взрослых, которым оказали помощь в Токсовской больнице. Врачи заявили об удовлетворительном состоянии всех пострадавших. Еще трое зрителей после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Цирковой шатер рухнул в самом начале представления на сидячие трибуны, где находились взрослые и дети. Собственную проверку происшествия начала прокуратура.