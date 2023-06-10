Происшествия 10 июня 2023, 20:45 Число пострадавших при обрушении цирка-шапито в Ленобласти выросло до семи Правительство Ленобласти: пять детей и двое взрослых пострадали при обрушении цирка-шапито РИА «Новости»

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Правительство Ленинградской области сообщило, что число пострадавших при обрушении цирка-шапито в Лесколово Ленинградской области выросло до семи человек. Они находятся в Токсовской больнице на обследовании, сказано в Telegram-канале областной администрации.

«Пятеро из них — несовершеннолетние. Состояние всех пострадавших удовлетворительное», — сказано в сообщении.

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Еще три человека осмотрены бригадой скорой помощи, от госпитализации отказались, сообщили региональные власти.

Прокуратура области инициировала проверку в связи со случившемся.

По предварительной информации, во время циркового представления рухнула конструкция трибун с сидячими местами. Обрушение произошло в самом начале представления в субботу, 10 июня.

Ранее сообщалось, что при обрушении трибун цирка в Лесколово Ленинградской области пострадала девочка 2012 года рождения. Она получила перелом ноги.