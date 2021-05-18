Директор школы в Воронеже рассказала, как заметили мужчину с «пистолетом»

Мужчину с предметом, похожим на пистолет, заметили в Воронеже около школы № 85 во вторник утром. Об этом «360» рассказала директор учреждения Галина Клепикова.

Подозрительный мужчина появился около школы около 09:45.

«Второй урок шел. Физкультура на улице», — рассказала директор.

По ее словам, дети совсем не испугались, в отличие от взрослых.

«Слава богу, что его задержали. Потому что его многие тут видели, он и на камерах наших запечатлелся. Он же проходил тут», — сообщила Клепикова.

Мужчина шел с пакетом, из которого достал предмет, напоминающий пистолет. Сотрудники школы увидели неизвестного в окно, а потом услышали хлопок. Директору сначала показалось, что это петарда.

«Я пошла к выходу, сейчас, думаю, посмотрю, кто там петарды бросает. А у меня тьюторы вот тоже увидели [мужчину] в окно, сразу же — службе охраны, она сразу нажала на кнопку быстрого реагирования. Они моментально пришли», — рассказала директор школы.

Когда учитель привел детей в школу, те из них, кто видел мужчину, рассказали об этом. Собрали приметы и сообщили в полицию. Вскоре его оперативно задержали.

«В школу он не зашел, и не дошел бы. У нас школа держится закрытой, у меня хорошая служба охраны, хороший ЧОП охраняет», — отметила она.