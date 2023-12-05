Происшествия 05 декабря 2023, 06:20 Дежурные средства ПВО остановили 35 украинских беспилотников Минобороны: над Азовским морем и Крымом сбили 22 дрона и перехватили 13 БПЛА РИА «Новости»

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Ночью 5 декабря российские военные засекли в небе над акваторией Азовского моря и Крымом украинские беспилотники. В общей сложности остановили 35 дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым», — заявили в министерстве.

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По словам пресс-службы, киевский режим планировал устроить террористическую атаку. Для этого использовали беспилотники самолетного типа.

Вооруженные силы Украины 3 декабря атаковали Донецк, Горловку, Макеевку и Ясиноватский район ДНР. Пострадали девять человек, в том числе 14-летняя девочка и 17-летний парень. Снаряды повредили 11 построек. В поселке городского типа Зайцево удар нанесли дважды, из-за чего тушение пожара после атаки затянулось.