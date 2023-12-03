Происшествия 03 декабря 2023, 21:58 Девять человек пострадали после обстрелов ДНР со стороны Украины Глава ДНР Пушилин: 9 человек пострадали после атаки на республику со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Девять жителей Донецкой народной республики пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Из них в результате сброса боеприпасов с БПЛА в Кировском районе Донецка пострадали женщины 1963 и 1956 года рождения и 17-летний парень. Также в Ленинском районе Донецка получила ранение девочка 14 лет», — написал он.

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Кроме этого, Пушилин сообщил о ликвидации пожара после обстрела в поселке городского типа Зайцево. По его словам, тушить пламя оказалось сложнее из-за повторного обстрела со стороны украинских сил. Огонь устранили только после стабилизации обстановки.

Глава республики отметил, что удары повредили 11 жилых домостроений. Всего украинская сторона совершила 41 обстрел, выпустила 124 снаряда, применила ствольную артиллерия калибра 152 миллиметра. Под обстрелы попали Донецк, Макеевка, Ясиноватский район и Горловка.

Ранее стало известно, что минимум шесть человек получили ранения после обстрела салона красоты в Донецке. По словам очевидца происшествия Виктории, во время ударов в учебном классе проходило обучение. Одну из учениц ранило осколком в голову.