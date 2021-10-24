Девушку-инвалида избила соперница на свидании с мигрантом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге глухонемая девушка подралась со своей соперницей из-за внимания мигранта, который пригласил ее в гости. Сообщается, что двух женщин непреднамеренно столкнул гражданин Турции.

Портал E1 рассказал подробности драки. Гражданин Турции познакомился с глухонемой девушкой в кафе. Они стали общаться, некоторое время активно переписывались в Интернете. В какой-то момент иностранец решил пригласить новую знакомую к себе в гости на съемную квартиру на Уралмаше.

Оказалось, что в квартире он проживал с двумя детьми и своей сожительницей, которой совсем не понравилась идея встретить дома соперницу. После короткого конфликта между девушками, предположительно, завязалась драка.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Но у одной из потерпевших оказался сломан нос, а в подъезде обнаружены следы крови. Изначально рассматривалась версия о том, что девушку-инвалида изнасиловали, но медики это опровергли. Проводится проверка, правоохранители выясняют все подробности.

Ранее стало известно, что таксист в Москве пострадал от рук девушки, которая не хотела платить за проезд. Пассажирка сочла, что водитель не будет обращаться в полицию из-за слишком маленькой суммы — и попробовала сбежать. Но в итоге завязалась драка.