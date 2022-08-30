Девушку и ее родителей сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе в Соликамске

В Соликамске неизвестный водитель на Toyota Corolla сбил девушку и ее родителей на пешеходном переходе. С места ДТП он скрылся и бросил автомобиль на соседней улице. Водителя разыскивает полиция, сообщили в ГИБДД Прикамья.

В Госавтоинспекции рассказали, что семья переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом написал сайт 59.RU.

«В результате автоаварии 47-летняя женщина получила смертельную травму, 53-летний мужчина и 20-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 29 августа, в 21:10, на дороге Соликамск — Красновишерск.

Крупная авария произошла в Ярославской области, на 14-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». По данным СК РФ, столкнулись бензовоз, скорая помощь и легковая машина.

После столкновения бензовоз загорелся, огонь распространился на 200 «квадратов», затронув два жилых частных дома. Жертвами аварии стали три медицинских сотрудника, которые ехали на вызов к пациенту, а также водитель бензовоза. По факту случившегося возбудили уголовное дело.