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    30 августа 2022, 16:42

    Девушку и ее родителей сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе в Соликамске

    ГИБДД Прикамья: в Соликамске водитель сбил трех человек на пешеходном переходе и скрылся

    Юлия Баранова

    В Соликамске неизвестный водитель на Toyota Corolla сбил девушку и ее родителей на пешеходном переходе. С места ДТП он скрылся и бросил автомобиль на соседней улице. Водителя разыскивает полиция, сообщили в ГИБДД Прикамья.

    Девушку и ее родителей сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе в Соликамске

    В Госавтоинспекции рассказали, что семья переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом написал сайт 59.RU.

    «В результате автоаварии 47-летняя женщина получила смертельную травму, 53-летний мужчина и 20-летняя девушка с тяжелыми травмами были доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

    Авария произошла 29 августа, в 21:10, на дороге Соликамск — Красновишерск.

    Крупная авария произошла в Ярославской области, на 14-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо». По данным СК РФ, столкнулись бензовоз, скорая помощь и легковая машина.

    После столкновения бензовоз загорелся, огонь распространился на 200 «квадратов», затронув два жилых частных дома. Жертвами аварии стали три медицинских сотрудника, которые ехали на вызов к пациенту, а также водитель бензовоза. По факту случившегося возбудили уголовное дело.