Мужчина откусил девушке ухо в ходе ссоры в отеле Петербурга

В одном из отелей Петербурга вспыхнула ссора между постояльцами. Поругались мужчина и женщина, которые снимали один номер. В результате женщина попала в больницу — в запале ее спутник откусил ей мочку уха.

Конфликт произошел в гостинице на Лафонской улице. По данным «Фонтанки», из одного номера выскочила девушка с окровавленным ухом.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что тревожная кнопка сработала в отеле около 02:30 ночи, уже через три минуты сотрудники вневедомственной охраны были на месте происшествия. Постоялец пытался предъявить сотрудникам корочку, пишет «Фонтанка». В ней было написано: «Уполномоченный Комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе». При этом отмечается, что в районной администрации об этом человеке ничего не известно.

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого постояльца. Он был передан сотрудникам 76 отдела полиции для выяснения обстоятельств. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу.

Как утверждают журналисты, у задержанного мужчины был обнаружен пакетик с подозрительным зеленым веществом.

В конце января блогерша в Бразилии была застрелена собственным мужем на глазах у дочери. Женщина поплатилась жизнью из-за опубликованных на своей странице в TikTok роликов, на которых позировала в откровенных нарядах. На аккаунт девушки подписались почти 60 тысяч человек. Последнее видео бразильянки стало роковым. Мужчина, оскорбленный поведением своей супруги, выстрелил в нее 14 раз.