Бразилец убил жену из-за откровенного видео в TikTok

Блогерша в Бразилии была застрелена собственным мужем на глазах у дочери. Женщина поплатилась жизнью из-за откровенных видео в TikTok.

Погибшая публиковала на своей странице ролики, на которых позировала в откровенных нарядах. На аккаунт девушки подписались почти 60 тысяч человек. Последнее видео бразильянки стало роковым, женщина поплатилась за него собственной жизнью.

Мужчина, оскорбленный поведением своей супруги, выстрелил в нее 14 раз. Блогерша была убита на глазах у шестилетней дочери. После этого мужчина покончил с собой.

Инцидент произошел 24 января. Тела убитых обнаружили на заднем дворе дома, сообщил НТВ.

Семейная пара находилась в непростых отношениях, между ними постоянно происходили ссоры. Их друзья рассказали, что они не стеснялись ссориться на глазах у всех, конфликты между ними происходили даже в общественных местах.

Девушка-лунатик из Канады ранее выложила в TikTok видео, на котором она ходит во сне по дому, достает из холодильника банки с напитками, выбрасывает их на лужайку, а также предлагает невидимым гостям отведать пирог.