Девушка в Комсомольске-на-Амуре прикурила от Вечного огня

В Сети появилось видео, на котором девушка в Комсомольске-на-Амуре прикуривает сигарету от Вечного огня. Следователи начали проверку, сообщили на сайте регионального управления СК.

Ролик был снят на территории мемориального комплекса «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны». Предположительно, девушке на видео 18 лет.

Действия молодой курильщицы проверят на наличие признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей о вандализме.

В 2017 году в Салехарде мужчина тоже пытался прикурить сигарету от Вечного огня. У него не было зажигалки, и он поступил таким образом. А рядом был его друг, который решил снять это на видео и «ради шутки» выложил в соцсети. Личность курильщика установила полиция. Впоследствии ему пришлось извиняться перед ветеранами и раскаяться в содеянном.

А в 2020 году в Чите подросток прикурил от свечи в соборе Казанской Божьей Матери. Он снял это на видео и выложил в соцсети. На ролик обратили внимание в полиции. Мальчик потом тоже извинился.