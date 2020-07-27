«Искреннего желания не было». Психолог объяснил, почему подросток прикурил от церковной свечи в храме

Подросток из Читы прикурил от свечи в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери. Психолог уверен — он сделал это только ради уважения друзей, никакого искреннего желания совершить такой поступок у нарушителя не было.

Об этом «360» рассказала детский психолог Наталья Наумова. Она уверена, что главным мотивом подростка стало желание получить уважение своих друзей, а также получить лайки и хайпануть.

«Молодой человек крестится — соответственно, он следует церковным ритуалам. И при этом он подпрыгивает перед входом в храм, и прикуривает потом, уже в храме, от свечи. Эта такая нестандартная смесь, она показывает нам, что у него нет искреннего желания совершить осуждаемое действие, а есть потребность заслужить одобрение своей компании, вот и все», — пояснила она.

Сам подросток уже извинился за свой поступок перед всеми, кого задел этот видеоролик. В своем Instagram он написал, что «не знал, что и в правду может получиться так».

Митрополит Читинский и Петровско-Забайкальский Димитрий пожалел подростка и его друга, который снимал поступок на видео. Он отметил, что готов встретиться с ними и поговорить, чтобы понять, какие мотивы толкнули их на нарушение. Кроме того, митрополит посочувствовал родителям авторов ролика.

Ранее в сети появилось видео, на котором подросток заходит в кафедральный собор Казанской Божьей Матери в Чите и прикуривает сигарету от зажженной свечи. Прежде чем войти внутрь храма, его друг, который снимал происходящие, сказал, что «это — преступление года».