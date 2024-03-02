Происшествия 02 марта 2024, 18:35 Девушка в Дагестане жестоко избила новую жену своего экс-супруга Девушка в Дагестане сломала руку новой жене бывшего мужа РИА «Новости»

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В Дагестане жительница Буйнакска набросилась с кулаками на жену своего экс-супруга. Против нее могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней степени тяжести, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Бывшая жена узнала о новой избраннице и начала ее терроризировать телефонными звонками. Затем назначила личную встречу, но вместо разговоров стала избивать соперницу.

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Пострадавшая получила ушибы и перелом руки, ее госпитализировали. Нападавшую ждет разбирательство в полиции.

Во Владимирской области местная жительница устроила скандал возлюбленному из-за измены. В пылу ссоры она набросилась на мужчину и избила его. Через несколько дней после он скончался, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.