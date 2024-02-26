26 февраля 2024, 17:50
Жительница Коврова до смерти избила возлюбленного
Правоохранители задержали жительницу Коврова Владимирской области, которая до смерти избила избранника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СК России по региону.
По версии следствия, женщина упрекнула избранника в измене, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подозреваемая избила кулаками 41-летнего возлюбленного, через несколько дней он скончался.
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Отмечается, что против местной жительницы возбудили уголовное дело, ее заключили под стражу.
Уголовное дело
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