Криминал 26 февраля 2024, 17:50 Жительница Коврова до смерти избила возлюбленного

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Правоохранители задержали жительницу Коврова Владимирской области, которая до смерти избила избранника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СК России по региону.

По версии следствия, женщина упрекнула избранника в измене, после чего между ними произошла ссора. Во время конфликта подозреваемая избила кулаками 41-летнего возлюбленного, через несколько дней он скончался.

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Отмечается, что против местной жительницы возбудили уголовное дело, ее заключили под стражу.