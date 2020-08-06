Девушка с ножом напала на своего парня во время вечеринки в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю фрик-модель. В ходе ссоры со своим молодым человеком она напала на него с ножом.

Как сообщает «РЕН ТВ», инцидент произошел 1 августа в городе Кудрово, Ленинградской области. Пара приехала на вечеринку, они выпили и поссорились. Девушка взяла нож и ударила им своего 24-летнего сожителя. Затем она перерезала ему горло.

В помещении находились и другие гости Они вызвали полицию и скорую. Молодой человек выжил. Сейчас он находится в реанимации.

Как сообщила «360» пресс-служба Следственного комитета, сейчас девушку арестовали. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Официально девушки нигде не работает. Она ведет страницу в соцсетях и удивляет подписчиков своей внешностью. У девушки фиолетовые волосы и множество татуировок. В том числе на лбу у нее набита надпись «вишенка на торте», а вдоль всего лица идет линия, разделяющая его пополам.

Ранее в Санкт-Петербурге прогремело другое громкое дело. Жена российского рэпера Энди Картрайта расчленила его тело после смерти. Сейчас женщину арестовали. Следователи считают, что она убила мужа и попыталась скрыть следы преступления.