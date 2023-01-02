Эксклюзив 02 января 2023, 18:03 Девушка пригрозила самоубийством на востоке Москвы Источник «360»: угрожавшую самоубийством москвичку заметили на подоконнике РИА «Новости»

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Пригрозившую самоубийством жительницу Москвы заметили на подоконнике дома на Просторной улице. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, у заявителя, вероятно, мужа, произошел конфликт с бывшей женой. После этого спасателям позвонили дети женщины. Они заявили, что опасаются возможного самоубийства матери.

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На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь, специалисты-психологи провели беседу с женщиной и уговорили ее не совершать задуманное. Более подробная информация уточняется.

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Ранее сообщалось, что на севере Москвы нашли тело молодого человека, покончившего с собой.