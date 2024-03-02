Происшествия 02 марта 2024, 12:32 Девушка попыталась спасти кота и застряла на дереве Baza: в Щелкове девушка попыталась снять кота с дерева и не смогла спуститься РИА «Новости»

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В Московской области девушка попыталась помочь спуститься застрявшему на дереве коту, однако сама осталась на дереве. Об этом сообщил Telegam-канал Baza.

Кот залез на дерево в Щелкове и не смог спуститься обратно, местные жители вызвали спасателей. Однако в МЧС ответили, что животное слезет самостоятельно, и реагировать на вызов отказались.

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В итоге кота вызвалась спасти девушка, которая залезла высоко на дерево и сама оказалась в ловушке. На этот раз спасатели все-таки приехали и сняли девушку с животным с высоты.

В начале января в Московской области кот забрался на колокольню храма Воскресения Словущего и не смог слезть обратно.

Местные жители развернули операцию по спасению животного, которое провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю мужчина, который специально приехал из Коломны.