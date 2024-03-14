Эксклюзив 14 марта 2024, 18:53 Девушка, которую мужчина столкнул под поезд в Москве, рассказала о самочувствии Упавшая под поезд в Москве девушка заявила, что с ней все в порядке РИА «Новости»

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Девушка, которую бывший молодой человек столкнул под электропоезд в метро Москвы, заявила «360», что не пострадала. Раскрывать детали своей личной жизни она не стала.

Накануне вечером на станции метро «Войковская» мужчина. во время ссоры толкнул девушку под электропоезд. Машинист успел среагировать и экстренно затормозил.

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«Со мной все в порядке. Я не даю комментариев никаких, это моя позиция», — сказала Анна С.

Об ЧП на Замоскворецкой линии метро сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодого человека задержали правоохранительные органы, его заподозрили в покушении на убийство. В ходе допроса он подтвердил, что столкнул девушку на рельсы перед приближающимся поездом.

В пресс-службе столичного СК заявили, что задержанному 39 лет. С ним начали проводить следственные действия. Мужчине скоро предъявят обвинение, следователи планируют его арестовать.