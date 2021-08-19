Собака набросилась на девочку в Жуковском

Девочка попала в больницу после нападения собаки в Жуковском, сообщила прокуратура Московской области. Ребенок пытался погладить пса.

Все произошло днем, 19 августа, во дворе дома на улице Гагарина, ребенок находился с родителями.

«В это время на поводке без намордника собаку породы американский стаффордширский терьер выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С полученными травмами девочку доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается.

Прокуратура Жуковского проводит проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Подмосковья стала инициатором внесения в областной КоАП правил выгула собак из-за большого количества жалоб жителей на агрессивных животных, рассказал «360» глава регионального надзорного ведомства Сергей Забатурин. По его словам, за последние годы правоохранительные органы получили почти две тысячи таких обращений.