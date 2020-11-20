Девочку-подростка нашли убитой в квартире на западе Москвы

Тело 14-летней девочки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на Можайском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«20 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — сообщили в пресс-службе СК по Москве.

Сейчас на месте убийства работает следственная группа. Стражи порядка опрашивают свидетелей и собирают улики. Под личный контроль дело взял руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов. Устанавливается личность возможного убийцы.

В СМИ появилась информация, что погибшая девочка жила с отцом и бабушкой. Мужчина сейчас находится в командировке, а женщина лежит в больнице.

Ранее в Следственном комитете по Владимирской области сообщили об освобождении семилетнего мальчика, которого похитил мужчина. Он держал ребенка в подвале частного дома в течение двух месяцев. Силовики спасли мальчика. Врачи проверили ребенка, он не пострадал.