СК показал видео спасения мальчика из плена во Владимирской области

Следственный комитет показал кадры задержания мужчины, удерживавшего семилетнего мальчика с сентября. Он держал ребенка в доме во Владимирской области.

При задержании силовики спросили у подозреваемого, с кем он оставлял ребенка. Тот ответил, что мальчик находился в подвале его дома.

«В результате скрупулезной работы следственно-оперативной группы установлено местонахождение ребенка в деревне Макарихе Камешковского района. Ребенок жив, и его уже вернули родителям», — сообщили в пресс-службе СК по региону.

Мальчик пропал в сентябре 2020 года в Камешковском районе Владимирской области. Его искали волонтеры и полиция. По версии следствия, подозреваемый 1994 года рождения 28 сентября насильно посадил ребенка в машину и отвез в деревню Макариху. Мальчик все время до освобождения сидел в подвале в доме задержанного. Возможно, подозреваемый страдает психическими заболеваниями. Следствие по делу продолжается.

Отец похищенного ребенка рассказал, что у его сына хорошее настроение. Врачи подтвердили, что мальчик здоров.