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    04 августа 2020, 10:14

    Подростку дали 7 лет колонии за нападение на школу под Саратовом

    Наза Салех Захи , Юлия Булыгина

    Подростка, напавшего с топором на школу под Саратовом, осудили на семь лет воспитательной колонии. Об этом сообщили в Следственном комитете Саратовской области.
    Подростку дали 7 лет колонии за нападение на школу под Саратовом

    Следствие и суд установили, что утром 28 мая 2019 года парень зашел в свою школу № 4 в Вольске, поднялся на второй этаж и бросил в класс, где были 18 учеников и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

    В коридоре он увидел еще одного преподавателя и тоже кинул в него такой же бутылкой. Однако емкость не воспламенилась. После этого подросток встретил в рекреации 12-летнюю девочку, которая шла в класс. Он ударил школьницу топором в лоб и попытался сбежать. Свидетели вызвали скорую помощь. Благодаря усилиям медиков пострадавшая осталась жива.

    «Вместе с тем данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред ее здоровью. Всего потерпевшим по уголовному делу признан 21 человек», — заметили в СК.

    Подростка арестовали. Против него открыли уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом». Он признан виновным. Пока приговор не вступил в законную силу.

    Новости SMI.FM