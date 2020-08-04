Подростку дали 7 лет колонии за нападение на школу под Саратовом

Следствие и суд установили, что утром 28 мая 2019 года парень зашел в свою школу № 4 в Вольске, поднялся на второй этаж и бросил в класс, где были 18 учеников и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В коридоре он увидел еще одного преподавателя и тоже кинул в него такой же бутылкой. Однако емкость не воспламенилась. После этого подросток встретил в рекреации 12-летнюю девочку, которая шла в класс. Он ударил школьницу топором в лоб и попытался сбежать. Свидетели вызвали скорую помощь. Благодаря усилиям медиков пострадавшая осталась жива.

«Вместе с тем данное повреждение расценивается как причинившее тяжкий вред ее здоровью. Всего потерпевшим по уголовному делу признан 21 человек», — заметили в СК.

Подростка арестовали. Против него открыли уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом». Он признан виновным. Пока приговор не вступил в законную силу.