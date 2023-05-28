28 мая 2023, 18:00
Девочка в белом платке пропала на юге Москвы
Источник «360»: девочка 11 лет пропала в Царицынском парке на юге Москвы
Девочка 11 лет потерялась в Царицынском парке на юге столицы. Оперативные службы приступили к поискам ребенка. Об этом «360» сообщил источник.
«По словам матери, девочка потерялась в районе Верхнего Царицынского пруда. Она одета в красную кофту, белую джинсовую рубашку и вельветовые брюки. На голове у ребенка белый платок, на ногах — ярко-малиновые кроссовки», — уточнил источник.
Реклама
Мать девочки рассказала, что ребенок в Москве впервые и не знает адреса, где они остановились.
UPD: в 17:57. Девочка нашлась, ее передали матери.
В феврале уголовное дело возбудили против жительницы Магнитогорска, потерявшей ребенка в подъезде.
Дети
Полиция
Москва 2023
Реклама
Реклама