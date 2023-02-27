27 февраля 2023, 22:53
Уголовное дело возбудили против жительницы Магнитогорска, потерявшей ребенка в подъезде
Жительница Магнитогорска Челябинской области не смогла уследить за своим ребенком и потеряла его в подъезде многоквартирного дома. Против нее возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru.
Женщина пришла в гости к подруге и не заметила, как ее ребенок выбежал из квартиры. Несовершеннолетнего без сопровождения взрослых обнаружил сосед и вызвал полицию.
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Отмечается, что мать потерявшегося ребенка задержали сотрудники ПДН.
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