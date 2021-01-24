Девочка умерла во время игры в снегу под Калугой

Дети играли на улице и строили крепость из снега. Девятилетняя девочка забралась в сугроб, и ее засыпало обрушившимся пластом снега.

Взрослые побежали на помощь. Пострадавшую доставили в Центральную районную больницу Юхновского района, где врачи констатировали смерть.

Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее 11-месячная девочка чуть не задушила себя веревкой от соски в Санкт-Петербурге. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.