Младенец из Петербурга чуть не задушил себя веревкой от соски

В Санкт-Петербурге 11-месячная девочка чуть не задушила себя веревкой от соски. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось на 20-й линии Васильевского острова, сообщает РЕН ТВ. Веревка случайно обмоталась вокруг шеи, из-за чего грудничок начал сильно задыхаться. Родители вовремя заметили неладное и вызвали медиков.

В результате младенца госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Как долго ребенок будет восстанавливаться в больнице — неизвестно.

В прошлом году грудной ребенок в Кургане едва не умер от прописанных врачом капель для носа. Мать закапала двухмесячному сыну в нос капли. После этого мальчик покраснел, изо рта пошла пена, он стал задыхаться и появились спазмы. Ребенка экстренно увезли в больницу. Женщина винила в случившемся врача, который прописал капать в нос масло туи. Позже медики рассказали, что у ребенка могла начаться аллергия абсолютно на любой препарат. Лечащий врач ситуацию не прокомментировал.