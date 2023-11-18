Происшествия 18 ноября 2023, 00:56 Ученица петербургского колледжа погибла, выпав с балкона на вечеринке «Фонтанка»: в Петербурге нашли 16-летнюю девушку, упавшую с 9-го этажа РИА «Новости»

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Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Девушку обнаружил случайный прохожий около 04:00 утра 17 ноября, об этом сообщила «Фонтанка».

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Там компания молодых девушек гуляла на вечеринке. Младшей из них 14 лет, старшей — 21 год.

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Девушку с тяжелыми травмами доставили в Петербургский педиатрический университет, но врачи не смогли спасти ее.

«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. <…> Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лечебного заведения.

Предварительно, это был несчастный случай. Следователи выяснили, что погибшая посещала сайты в даркнете, в Telegram состояла в чатах накропотребителей.

Две школьницы в начале ноября в Волгограде упали с крыши девятиэтажного дома, одна из них погибла. Девочкам было 11 и 14 лет, причина падения неизвестна.