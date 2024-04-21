Происшествия 21 апреля 2024, 21:54 Девочка-подросток пропала в городе Мурино под Петербургом «Лиза Алерт»: в Мурине Ленинградской области пропала 14-летняя девочка РИА «Новости»

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Девочка 14-ти лет пропала в Мурино Ленинградской области, ее местонахождение неизвестно с 17 апреля. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Согласно размещенной ориентировки, девочка пропала в Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кеды. Рост подростка — 160 сантиметров, глаза голубые, волосы русые длинные, сказано на сайте поисковиков.

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В ориентировке указано, что у девочки с собой был черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-54-52.

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