Происшествия 20 апреля 2024, 04:37 Жительница Пермского края подошла к подъезду своего дома и загадочно пропала Жительница Пермского края пропала около подъезда собственного дома Freepik

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Жительница города Березники Пермского края пропала при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты — Пермь».

В публикации сказано, что в последний раз женщину видели 18 апреля, примерно в 22:00. Она находилась около подъезда своего дома.

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«Я смотрел в окно, она подошла к дверям подъезда и нажала домофон. Я пошел открывать дверь, но она не поднялась», — рассказал муж пропавшей.

Супруг местной жительницы обратился в полицию и написал заявление о пропаже жены.

Ранее в Екатеринбурге пропал местный житель при загадочных обстоятельствах. Он ушел из дома и не вернулся. Как уточнили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», 27-летний мужчина отправился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Что именно его на это сподвигло — неизвестно.