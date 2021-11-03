Девочка обвинила воспитательницу челябинского детсада в переломе ключицы

В детском саду Челябинска произошел странный случай, после которого девочка вернулась домой с поломанной ключицей. Она рассказала маме, что воспитательница швырнула ее на кровать во время сончаса.

Мама девочки Ирина Шафикова рассказала РЕН ТВ, что дочка пожаловалась на боль в руке, когда папа забирал ее из детсада. Родители не посчитали это чем-то серьезным, но потом дочка заплакала, когда начала переодеваться. В результате ребенка повезли к врачу.

«Ребенок зашел домой и рассказал, что воспитатель кинул ее на кровать во время сончаса. Мы поехали в травмпункт. Сделали снимок, а там перелом ключицы», — рассказала женщина.

По предварительным данным, перелом произошел из-за удара о деревяшку. Женщина отметила, что обратились к инспектору ПДН, который обещал разобраться в ситуации. Тем не менее в детском саду заявили, что воспитательница, о которой идет речь, работает у них уже больше 10 лет, поэтому не могла так поступить.

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