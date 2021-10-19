Детсадовец чуть не задушил удавкой ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге детсадовец чуть не придушил четырехлетнего мальчика. У хулигана были серьезные намерения, так он действовал удавкой. Воспитательницы на месте не было, поэтому спасительницами мальчика можно назвать нескольких настойчивых девочек, игравших рядом.

Мама пострадавшего рассказала E1.ru, что заметила кровоподтеки на шее у сына вечером, когда забрала его из садика. Воспитатель не смог ответить, откуда они взялись, ее коллеги тоже ничем не помогли. Тогда родительница изучила видео с камер наблюдения. На них видно, как один мальчик подошел к ее сыну, обернул вокруг его шеи удавку и начал душить.

Детсадовец кричал очень сильно, но малолетнего хулигана это не остановило ни на секунду, он упорно продолжал душить. Рядом игравшие дети сначала не обращали внимание на происходящее — в помещении все шумели. Но потом несколько девочек словно очнувшись начали кричать на хулигана, чтобы тот отпустил мальчика. Однако он проигнорировал это. Тогда одна из девочек начала бить его — он бил в ответ. Не желая останавливаться, ребенок одной рукой отбивался и давал сдачу девочке, другой продолжал держать удавку на шее. Все это длилось полторы минуты. За это время мальчик сильно пострадал, хотя подавал взрослым все возможные сигналы — он плакал и кричал.

Мама пострадавшего в шоке от произошедшего, ведь никто ее не уведомил об этом, а еще никто не вызвал врачей. В результате у ребенка странгуляционная асфиксия, то есть механическое удушение. Теперь ему предстоит длительное лечение у невролога. Третью ночь мальчик плачет по ночам во сне, а иногда кричит. По словам женщины, обидчик не раз наносил травмы другим детям.

В управлении образования принесли родителям пострадавшего извинения. Там признали, что это произошло по вине сотрудников детсада.