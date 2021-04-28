Девочка-младенец получила ожоги при пожаре в Ленобласти

Девочка-младенец получила ожоги при пожаре, который произошел в квартире жилого дома в Сертолово 27 апреля. Огонь распространился на четыре «квадрата», написал сайт 78.ru.

Всего в пожаре пострадали два человека. Медицинскую помощь оказывают девятимесячному ребенку и ее маме. Женщина объяснила, что оставила греться на плите подсолнечное масло и не рассчитала время. В итоге произошло возгорание. Натяжной потолок начал плавиться и капать на мать и дочь, сообщило ИА «Невские новости».

Ранее сообщалось, что взрыв, а затем пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга в Петроградском районе.