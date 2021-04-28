Источник: взрывом выбило стекла в жилом доме Петербурга. Видео

Взрыв, а затем пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга в Петроградском районе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Появились кадры с места ЧП.

Взрыв произошел на улице Подковырова, в доме №1. На видео заметно, как из окон вылетают стекла. Однако в МЧС пока подтверждают информацию только о пожаре.

«В 12:03 поступила заявка. В 12:24 ранг пожара был повышен до №2. Информации по пострадавшим к нам не поступило», — заявили «360» в ГУ МВД по региону.

К тушению пожара привлечены 30 человек и шесть единиц техники. Все подробности случившегося выясняются.