Происшествия 09 марта 2024, 09:50 Девятилетний мальчик попал в больницу после взрыва игрушечной гранаты 78.ru: игрушечная граната взорвалась в руках у 9-летнего школьника в Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт- Петербурге девятилетний ребенок пострадал из-за взрыва игрушечной гранаты. Она сдетонировала у мальчика в руках, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, предположительно, школьнику дал гранату отец, которую ему подарили. Он был уверен в том, что это муляж и разрешил сыну поиграть. В итоге граната взорвалась и разлетелась на маленькие пластиковые осколки.

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Мальчик получил ожоги лица, груди, живота, правого предплечья и правой кисти, а также разрыв барабанной перепонки, ссадины лица и груди. Его забрали в больницу из квартиры на Ново-Александровской улице в Невском районе.

Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее в Петербурге ребенок сломал позвоночник после прыжков на батуте в торговом центре. При этом школьник только спустя несколько дней сообщил о боли.