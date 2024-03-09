Происшествия 09 марта 2024, 00:36 В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник на батуте «Фонтанка»: в Петербурге 10-летний мальчик сломал три позвонка, прыгая на батуте РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, прыгая на батуте в торговом центре. Мальчик пожаловался на боль спустя несколько дней, сообщила «Фонтанка».

В ТЦ на батутах ребенок прыгал 2 марта. После жалобы ребенка осмотрел врач. Предварительный диагноз — компрессионный перелом первого, пятого и восьмого позвонков. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

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