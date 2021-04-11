Девятиклассник в Петербурге пронес в школу пневмат и открыл стрельбу

В Московском районе Санкт-Петербурга школьник принес на занятия пневматический пистолет и устроил стрельбу в раздевалке. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщил «Интерфакс».

Девятиклассник принес пневматический пистолет на территорию школы на улице Орджоникидзе. Подросток несколько раз выстрелил в сторону учеников в раздевалке. Но в полиции сообщили, что при этом никто не пострадал.

Оружие у мальчика изъял учитель. Он же сообщил о произошедшем правоохранителям. Ученик поспешил покинуть школу, но позже его вызвали с родителями в отдел полиции. Туда его привела мать. Ребенка опросили и отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уловного дела.

Издание Life со ссылкой на источник сообщило, что подросток хотел припугнуть учителя физкультуры и одноклассников. Он устроил стрельбу в раздевалке после того, как поссорился со сверстниками и педагогом.

Ранее в Москве 11-летний мальчик пострадал при взрыве страйкбольной гранаты в в хореографическом училище, которую в раздевалку пронес другой подросток. Следственный комитет возбудил уголовное дело.