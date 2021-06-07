Упавшие деревья повредили девять машин в центре Москвы

Девять автомобилей повредили два дерева, рухнувших во дворе дома 11/5 на улице Рочдельская в центре Москвы. В результате ЧП травмы получил один человек, сообщил источник «360».

Во дворе работают сотрудники МЧС. Они устраняют последствия падения деревьев, распиливают стволы, убирают ветки.

По данным источника в экстренных службах города, травмы получил человек, находившийся в одной из машин.

По данным синоптиков, 7 июня в Москве и Московской области ожидаются грозы и сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность, обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, следить за детьми на улице. Автомобилистов попросили не парковать машины вблизи деревьев, а на дороге быть особенно внимательными.