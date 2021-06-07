Москвичей предупредили о грозе и граде

В Москве до конца дня поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду, и начнется ливень. Местами ожидаются гроза и град.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 7 июня местами по Москве ожидаются гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», — сообщили в МЧС.

Днем 7 июня в столице и области будет облачно с прояснениями. Воздух разогреется до +24…+26 градусов, в ночь на 8 июня температура опустится до +12…+14 градусов.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне сообщил, что в ближайшую неделю в Москве выпадет до 60 миллиметров осадков, что составит 80% месячной нормы. Самые сильные дожди ожидаются в среду, 9 июня.

Синоптики ранее предупредили россиян об июньских заморозках. Заморозки до -3 градусов синоптики ожидают на северо-востоке Европейской России, на севере Архангельской области, в Хакасии, Иркутской области и Туве. В центре Европейской России будет дождливо, но тепло: днем до +25 градусов, что немного выше нормы.