Девять человек погибли в ДТП в Мексике

Произошла авария с участием двух машин в Мексике. Девять человек погибли. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Причина произошедшего устаналивается. Сотрудники экстренных служб и правоохранители работают на месте аварии. Ранее под Норильском случилось ДТП с участием тягача и автобуса, в результате которого шесть человек получили травмы. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором находились рабочие.