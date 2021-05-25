25 мая 2021, 18:13
Девять человек погибли в ДТП в Мексике
Произошла авария с участием двух машин в Мексике. Девять человек погибли. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Причина произошедшего устаналивается. Сотрудники экстренных служб и правоохранители работают на месте аварии.
Ранее под Норильском случилось ДТП с участием тягача и автобуса, в результате которого шесть человек получили травмы. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором находились рабочие.