Автобус и тягач столкнулись в Красноярском крае. Шесть человек пострадали

Под Норильском случилось ДТП с участием тягача и автобуса, в результате которого шесть человек получили травмы.

Life рассказал, что авария произошла рано утром на третьем километре автодороги Норильск — Талнах. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором находились рабочие. По данным издания, четырех пострадавших доставили в больницу. Двоих оставили на амбулаторном лечении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.