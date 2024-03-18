18 марта 2024, 10:55
Детская поликлиника загорелась в Кургане
Ura.ru: в Курганской детской поликлинике произошло возгорание
В здании Курганской детской поликлиники на улице Коли Мяготина загорелся осветительный прибор. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, сообщило Ura.ru.
«В Курганской детской поликлинике сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации. На первом этаже со стороны фильтра было заметно небольшое задымление, прибыли пожарные», — рассказали журналистам свидетели.
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Они уточнили, что посетителей с других этажей не стали эвакуировать, пациенты продолжили ждать приема в очереди.
В пресс-службе регионального МЧС подтвердили изданию, что около 09:00 поступила информация о возгорании в детской поликлинике. На вызов выехали более 40 спасателей. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.
Ранее во Владивостоке загорелся склад автозапчастей. Пламя охватило 600 «квадратов».
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