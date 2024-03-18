Происшествия 18 марта 2024, 10:55 Детская поликлиника загорелась в Кургане Ura.ru: в Курганской детской поликлинике произошло возгорание Freepik

Читать 360tv в

В здании Курганской детской поликлиники на улице Коли Мяготина загорелся осветительный прибор. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, сообщило Ura.ru.

«В Курганской детской поликлинике сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации. На первом этаже со стороны фильтра было заметно небольшое задымление, прибыли пожарные», — рассказали журналистам свидетели.

Реклама

Они уточнили, что посетителей с других этажей не стали эвакуировать, пациенты продолжили ждать приема в очереди.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили изданию, что около 09:00 поступила информация о возгорании в детской поликлинике. На вызов выехали более 40 спасателей. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Ранее во Владивостоке загорелся склад автозапчастей. Пламя охватило 600 «квадратов».