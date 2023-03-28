28 марта 2023, 06:25
Детская игровая комната в торговом центре сгорела на северо-западе Москвы
Пожар произошел в игровой комнате ТЦ «Родник» на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы в торговом центре «Родник» случился пожар. Сгорели батуты, игрушки и другое оборудование в детской игровой комнате. Никто не пострадал, сообщил источник «360».
О пожаре стало известно 28 марта около 03:30. Открытый огонь заметили в окне на втором этаже трехэтажного торгового центра в Новотушинском проезде. Приехавшие на место пожарные спасли при помощи автолестницы охранника с третьего этажа и еще одного человека из окна второго, а к 04:36 ликвидировали пожар.
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Источник пожара нашли в детской игровой комнате. Сгорели игрушки, батуты и игровое оборудование на площади 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
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Москва 2022
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