Трое детей сбежали из детсада в Москве
Прокуратура сообщила, что трое мальчиков сбежали из детсада в Москве
В понедельник, 23 мая, трое детей шести лет самовольно убежали из детсада на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.
Речь идет о дошкольном заведении, расположенном на улице Лавочкина. Мальчиков уже нашли, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Прокуратура показала кадры, на которых видно, как дети сначала попытались перелезть через забор, а потом открыли калитку и выбежали с территории дошкольного учреждения.
Головинская межрайонная прокуратура по факту случившегося проведет прокурорскую проверку. В ходе нее специалисты ведомства дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось о том, что воспитательницу из Красноярска заподозрили в жестоком обращении с детьми. Женщина работает в детском центре «Город детства». Бывшая коллега сняла на видео, как та ругается матом при дошкольниках, бьет их.