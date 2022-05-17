Воспитательницу из Красноярска заподозрили в жестоком обращении с детьми

Воспитательницу детского центра «Город детства» в Красноярске уличили в жестоком обращении с детьми. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором молодая женщина при детях ругается матом, бьет их.

На кадрах видно, как одного ребенка она стукнула ложкой по голове, другим раздавала подзатыльники. Также, пока дети сидели около нее, она громко разговаривала по телефону и при этом ругалась матом. Когда воспитательница выходила с детьми гулять, она говорила: «Пойдемте могилки в песочнице копать». Кроме того, она нецензурно приветствовала детсадовцев с утра. Видео сняла одна из бывших сотрудниц детского центра. Она и показала эти кадры руководству и родителям.

«2 мая она встретилась с руководством, показала видео. Нас — родителей — никто в известность не поставил, что такая ситуация происходит в садике. Ее не отстранили от работы, она находилась с нашими детьми», — рассказала «360» мама одного из детсадовцев.

Только 16 мая родители собрали экстренное собрание. Руководство садики заявило, что было не в курсе происходящего.

«Официальный ответ от воспитателя, который занимался рукоприкладством: „Я устала“», — заявила Екатерина.

По ее словам, воспитательницу не отстранили от работы. Мама рассказала, что ее ребенок раньше с радостью ходил в сад, но после Нового года стал часто болеть, со слезами отправлялся в дошкольное учреждение.

«Моего ребенка в лоб ударили 27 апреля. У некоторых — еще раньше, кому-то ложкой в лоб, кого-то матом, кого-то закрывали в шкафу», — отметила она.

Женщина добавила, что написала заявление на садик и на воспитательницу. В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю заявили, что по данному ЧП инициировали проверку. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Красноярцы в комментариях к постам о воспитательнице в группе микрорайона Солнечный в соцсети «ВКонтакте» писали, что этот детский сад и раньше попадал в новостные сводки в связи со скандалами. Например, в прошедшем апреле детей повели на экскурсию в один из подъездов Солнечного.